Скончался бывший советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Ревзин

Экс-советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александр Ревзин умер естественной смертью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Источник: Life.ru

«Ревзин Александр Григорьевич умер. Смерть естественная», — говорится в материалах.

Напомним, Ревзин в качестве жертвы проходит по делу миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева, которого обвинили в заказе убийства чиновника. Инцидент относится к 2003 году. В январе 2025 года был арестован Олег Рамазанов, которому вменяют организацию ряда особо тяжких преступлений, которые по его заказу совершала банда спецназовцев. Позднее он заявил, что не признаёт свою вину.

