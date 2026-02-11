Скончался бывший советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Ревзин

«Ревзин Александр Григорьевич умер. Смерть естественная», — говорится в материалах.
Напомним, Ревзин в качестве жертвы проходит по делу миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева, которого обвинили в заказе убийства чиновника. Инцидент относится к 2003 году. В январе 2025 года был арестован Олег Рамазанов, которому вменяют организацию ряда особо тяжких преступлений, которые по его заказу совершала банда спецназовцев. Позднее он заявил, что не признаёт свою вину.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.