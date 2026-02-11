Скончался бывший советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Ревзин

Напомним, Ревзин в качестве жертвы проходит по делу миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева, которого обвинили в заказе убийства чиновника. Инцидент относится к 2003 году. В январе 2025 года был арестован Олег Рамазанов, которому вменяют организацию ряда особо тяжких преступлений, которые по его заказу совершала банда спецназовцев. Позднее он заявил, что не признаёт свою вину.