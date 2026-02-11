Ричмонд
Жители Башкирии смогут получить семейную выплату

Практически у родителей двух детей НДФЛ снизится до 6%.

Источник: Башинформ

Главная новация в системе социальной поддержки в 2026 году — старт семейной выплаты, напомнила министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. Льгота предоставляется работающим родителям двух и более детей.

Семья сможет вернуть часть уплаченного НДФЛ, в случае если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума, а имущество не превышает установленных критериев нуждаемости. Они идентичны тем, что применяются при начислении единого пособия.

В этом году прожиточный минимум на душу населения в республике составляет 16 856 рублей. 1,5 величины — это 25 824 ₽ на члена семьи. Родителям вернут 7% из уплаченных 13% НДФЛ.

Условия следующие. Дети должны быть несовершеннолетними, если учатся очно в вузе — до 23 лет. Работа родителей должна быть официальной (то есть НДФЛ уплачен). Они не должны иметь задолженности по алиментам.

Заявления на семейную налоговую выплату за 2025 год можно подавать в июне — октябре текущего года.