В Житомире майнер криптовалют обманул украинских энергетиков на $207 тысяч

По данным ведомства, 41-летний житель Киева организовал подпольные майнинг-фермы в двух районах области. Он воровал электроэнергию с 2021 года. В 2024 году фигурант арендовал помещение на окраине Житомира. Он получил доступ к трансформаторной подстанции и оборудовал счётчик специальным устройством. Оно дистанционно блокировало учёт потреблённой энергии и искажало информацию для поставщика.