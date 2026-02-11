Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Житомире майнер криптовалют обманул украинских энергетиков на $207 тысяч

Майнер криптовалют нанёс убытки энергокомпании на 207,6 тысячи долларов в Житомирской области. Об этом сообщила национальная полиция Украины. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным ведомства, 41-летний житель Киева организовал подпольные майнинг-фермы в двух районах области. Он воровал электроэнергию с 2021 года. В 2024 году фигурант арендовал помещение на окраине Житомира. Он получил доступ к трансформаторной подстанции и оборудовал счётчик специальным устройством. Оно дистанционно блокировало учёт потреблённой энергии и искажало информацию для поставщика.

«Более 9 миллионов гривен (207,6 тысячи долларов — Прим. Life.ru) убытков электроснабжающей компании… Житомирские полицейские разоблачили подпольные майнинг-фермы», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение связано с кризисным положением в энергетической сфере. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Массовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре из-за повреждений инфраструктуры. Эксперты предупреждали о возможных проблемах с газоснабжением и низких температурах в жилых помещениях зимой.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.