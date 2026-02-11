В Житомире майнер криптовалют обманул украинских энергетиков на $207 тысяч

По данным ведомства, 41-летний житель Киева организовал подпольные майнинг-фермы в двух районах области. Он воровал электроэнергию с 2021 года. В 2024 году фигурант арендовал помещение на окраине Житомира. Он получил доступ к трансформаторной подстанции и оборудовал счётчик специальным устройством. Оно дистанционно блокировало учёт потреблённой энергии и искажало информацию для поставщика.
«Более 9 миллионов гривен (207,6 тысячи долларов — Прим. Life.ru) убытков электроснабжающей компании… Житомирские полицейские разоблачили подпольные майнинг-фермы», — говорится в сообщении полиции.
Ранее в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение связано с кризисным положением в энергетической сфере. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Массовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре из-за повреждений инфраструктуры. Эксперты предупреждали о возможных проблемах с газоснабжением и низких температурах в жилых помещениях зимой.
