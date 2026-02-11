«Это другая история»: В МИД России высказались о замене ООН Советом мира Трампа

Совет мира, который создал президент США Дональд Трамп по урегулированию в секторе Газа не сможет заменить ООН. Такое мнение в интервью проекту «Эмпатия Манучи» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Это другая история», — сказал он.
По словам министра, в США вне зависимости от партийной принадлежности ООН не любят, потому что там «надо кого-то уговаривать» и искать компромиссы.
Ранее Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не втягивать представителей Организации Объединенных Наций в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине.
