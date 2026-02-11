Ричмонд
«Это другая история»: В МИД России высказались о замене ООН Советом мира Трампа

Лавров: Совет мира Трампа не сможет заменить ООН.

Источник: Комсомольская правда

Совет мира, который создал президент США Дональд Трамп по урегулированию в секторе Газа не сможет заменить ООН. Такое мнение в интервью проекту «Эмпатия Манучи» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это другая история», — сказал он.

По словам министра, в США вне зависимости от партийной принадлежности ООН не любят, потому что там «надо кого-то уговаривать» и искать компромиссы.

Ранее Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не втягивать представителей Организации Объединенных Наций в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине.

