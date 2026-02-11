Топ-5 главных новостей в Молдове 11 февраля 2026: В Молдове внезапно потеплеет до плюс 11 градусов — будут ли еще холода; как Premier Energy облапошил жителя Комрата; в Кишиневе в каждом подъезде каждого

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 11 февраля 2026:
1. Морозы уходят: В Молдове внезапно потеплеет до плюс 11 градусов — будут ли еще холода, что говорят синоптики.
2. Цифровая подпись или личное присутствие: Как Premier Energy облапошил потребителя из Комрата на 4500 леев.
3. Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.
4. Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.
5. Чем дальше — тем дороже: Резко взлетели в цене яйца, фрукты и лекарства — что в Молдове подорожало больше всего.
