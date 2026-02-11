Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 11 февраля 2026:

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 11 февраля 2026:

1. Морозы уходят: В Молдове внезапно потеплеет до плюс 11 градусов — будут ли еще холода, что говорят синоптики.

2. Цифровая подпись или личное присутствие: Как Premier Energy облапошил потребителя из Комрата на 4500 леев.

3. Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.

4. Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.

5. Чем дальше — тем дороже: Резко взлетели в цене яйца, фрукты и лекарства — что в Молдове подорожало больше всего.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Гордитесь молча: Почему за другие страны россияне выступают на Олимпиаде, экономя новой Родине миллионы долларов, а под молдавским флагом — это позор, «рука Кремля» и гибридная война.

Президент Федерации борьбы Иван Георгиу возмутился тем, что из пяти спортсменов, включенных в молдавскую делегацию, четверо имеют российское происхождение, что он считает неприемлемым в нынешнем геополитическом контексте (далее…).

Масштабы миграции из Молдовы: Выпускники из гагаузского села встретились спустя 20 лет в Москве практически полным составом класса.

На встрече оказалась даже учительница (далее…).

