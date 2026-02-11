Врачам скорой помощи в России расширили полномочия при ЧС

Также определены требования к знаниям и навыкам. Специалист обязан знать критерии чрезвычайной ситуации, порядок сбора и передачи информации, положения о Всероссийской службе медицины катастроф. Он должен уметь проводить сортировку пациентов и обосновывать выбор медорганизации для их дальнейшей госпитализации.