Врачам скорой помощи в России расширили полномочия при ЧС

В России утвердили новый профессиональный стандарт врача скорой помощи. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, Минтруд РФ закрепил за врачами скорой новую трудовую функцию — оказание медицинской помощи вне медицинской организации в условиях чрезвычайной ситуации.
В документе предусмотрено семь трудовых действий в рамках этой функции. Врач должен проводить медицинскую сортировку пострадавших, координировать работу медподразделений как первая прибывшая бригада, взаимодействовать с экстренными службами и организовывать эвакуацию.
Также определены требования к знаниям и навыкам. Специалист обязан знать критерии чрезвычайной ситуации, порядок сбора и передачи информации, положения о Всероссийской службе медицины катастроф. Он должен уметь проводить сортировку пациентов и обосновывать выбор медорганизации для их дальнейшей госпитализации.
Кроме того, скорректированы условия допуска к работе. Ранее требовалось свидетельство об аккредитации по специальности «Скорая медицинская помощь» после ординатуры. Теперь достаточно сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия», отметил Леонов.
Читайте также: Россиянам рассказали, какие продукты не следует употреблять из-за вируса Нипах.