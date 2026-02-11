В Прикамье назвали территории с риском подтопления при весеннем половодье

С начала паводкового периода 2025 года на территории Прикамья оказались подтопленными 144 приусадебных участка в 12 населенных пунктах семи муниципальных образований, два низководных моста, пять участков автомобильных дорог. За аналогичный период предыдущего года в зоне подтопления оказались 40 приусадебных участков в пяти населенных пунктах четырех округов.