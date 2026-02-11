В Прикамье назвали территории с риском подтопления при весеннем половодье

Краевой центр «Гражданская защита» предоставил прогноз рисков возникновения неблагоприятных гидрологических явлений при прохождении весеннего половодья. В 2026 году возможно подтопление территорий в восьми округах Прикамья.
Наиболее высокие риски возникновения происшествий и ЧС имеют: Гайнский, Кудымкарский, Кишертский, Кунгурский, Пермский, Красновишерский, Соликамский и Чусовской округа.
«Параметры чрезвычайной обстановки в период весеннего половодья определит величина отклонения от среднемноголетних значений снегозапасов, уровней подъема воды, толщины льда на заторных реках, объемов притока в водохранилища количеством осадков — говорится в долгосрочном прогнозе ГКУ ПК “Гражданская защита”.
Большая вероятность ледовых заторов и зажоров существует на реках: Яйва, Чусовая, Тулва, Вишера, Бабка, Коса, Колва, Усьва, Большой Танып и Велва. Образование зажоров может привести к подтоплению участков местности выше по течению реки и понижению уровня воды ниже зажора. Возникновение зажоров ожидают в руслах рек: Яйва, Усьва и Чусовая.
С начала паводкового периода 2025 года на территории Прикамья оказались подтопленными 144 приусадебных участка в 12 населенных пунктах семи муниципальных образований, два низководных моста, пять участков автомобильных дорог. За аналогичный период предыдущего года в зоне подтопления оказались 40 приусадебных участков в пяти населенных пунктах четырех округов.