Песков: Путин использует для общения только специальную связь

Президент России Владимир Путин не использует какие-либо мессенджеры — с необходимыми ему людьми он разговаривает по специальной связи. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства, — цитирует официального представителя Кремля Telegram-канал НЬЮМ ТАСС.
До этого российский лидер в рамках прямой линии отметил, что никогда не записывал «кружочки» близким в мессенджерах. Кроме того, Путин рассказал, какое бы послание он положил в капсулу времени для будущих поколений.
Глава государства поделился и другими моментами из личной жизни. Например, Путин рассказал, что иногда совершает поездки по Москве инкогнито и самостоятельно ездит за рулем. Но при этом президент признался, что не знает номеров своего автомобиля.
Помимо этого, президент ответил на некоторые вопросы о любви и друзьях. Путин отметил, что для него Родина начинается с родителей. А затем лидер государства признался, что влюблен.