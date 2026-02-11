Ричмонд
Правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси

В Беларуси планируют изменить правила заселения в арендное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси. Подробности опубликованы на Национальном правовом портале.

В стране на общественное обсуждение был вынесен законопроект «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Белорусам предлагают высказать свое мнение по некоторым из вопросов.

В проекте закона предусматривается уточнение терминов «распределительная инженерная инфраструктура», «благоустройство», «распределительная транспортная инфраструктура». Также говорится про наделение белорусского правительства полномочиями, касающимися регулирования правоотношений для заселения граждан в арендное жилье.

Среди предлагаемых изменений — возможность создавать и использовать объекты авторского права (проектную документацию в виде чертежей, макетов, текстов и изображений) в момент осуществления архитектурной деятельности. Кроме того, предлагается закрепить за Минстройархитектуры функцию государственного заказчика по разработке генеральных планов населенных пунктов с численностью населения более 20 000 человек и агрогородков. Прописаны и другие предложения.

Обсуждение будет открыто для белорусов до 20 февраля 2026 года.

