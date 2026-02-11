Правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси

Среди предлагаемых изменений — возможность создавать и использовать объекты авторского права (проектную документацию в виде чертежей, макетов, текстов и изображений) в момент осуществления архитектурной деятельности. Кроме того, предлагается закрепить за Минстройархитектуры функцию государственного заказчика по разработке генеральных планов населенных пунктов с численностью населения более 20 000 человек и агрогородков. Прописаны и другие предложения.