Правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси. Подробности опубликованы на Национальном правовом портале.
В стране на общественное обсуждение был вынесен законопроект «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Белорусам предлагают высказать свое мнение по некоторым из вопросов.
В проекте закона предусматривается уточнение терминов «распределительная инженерная инфраструктура», «благоустройство», «распределительная транспортная инфраструктура». Также говорится про наделение белорусского правительства полномочиями, касающимися регулирования правоотношений для заселения граждан в арендное жилье.
Среди предлагаемых изменений — возможность создавать и использовать объекты авторского права (проектную документацию в виде чертежей, макетов, текстов и изображений) в момент осуществления архитектурной деятельности. Кроме того, предлагается закрепить за Минстройархитектуры функцию государственного заказчика по разработке генеральных планов населенных пунктов с численностью населения более 20 000 человек и агрогородков. Прописаны и другие предложения.
Обсуждение будет открыто для белорусов до 20 февраля 2026 года.
Ранее мы узнали, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.
Тем временем власти решили, попадут ли хрущевки под реновацию в Минске.
А еще белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет.