Ограничение движения в Ростове в феврале-марте: В Ростове из-за ремонта на два месяца перекроют часть улицы в Александровке

На 57 дней ограничат движение на проспекте 40-летия Победы в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове почти на два месяца ограничат автомобильное движение на основной магистрали в микрорайоне Александровка. Об этом предупреждают в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения связаны с продолжением ремонтных работ на подземном водопроводе. Перекрытия продлятся до 3 апреля 2026 года.

Изменения коснутся сразу нескольких участков. Будет ограничено движение по проспекту 40-летия Победы — от дома 148 до улицы Расковой. Также перекроют часть самой улицы Расковой — от этого проспекта до улицы Детской.

Ограничения затронут и улицу Детскую на отрезке от Расковой до Молочного переулка. Сам Молочный переулок будет частично закрыт для машин от улицы Детской до дома № 46.

Водителям необходимо заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями. Это поможет избежать пробок в микрорайоне.

