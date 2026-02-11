Илон Маск заявил о строительстве базы на Луне вместо Марса

У американцев есть выражение, изначально возникшее на полях сражений, но вошедшее в повседневную жизнь — a hill to die on, «высота, на которой нужно умереть». Так говорят о чьем-то принципе или позиции, от которой человек не готов отступиться ни за что, сколько бы трудностей он ни встретил и сколько бы другие ни звали его дураком. Для Илона Маска все эти годы такой высотой были планы по освоению Марса в кратчайшие сроки, чтобы «сделать жизнь мультипланетной», — как он сам это формулирует.