Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси

Минтруда сказало, кому из белорусов был снижен пенсионный возраст на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси. Подробности озвучили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве рассказали про пенсионные гарантии многодетным матерям в стране. Так, для белорусок, которые родили пять и более детей и воспитали их до восьми лет, было предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет.

При этом были установлены пониженные требования к стажу работы. Требуется пять лет работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж). Также необходимо 15 лет общего стажа при учете страхового.

В Минтруда отметили, что независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, которые родили пять и более детей и воспитавшие их до 16 лет. Но при условии, что стаж работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет. В указанный стаж не засчитывается время ухода за детьми.

Тем временем Совмин собирается обновить систему пособий по уходу за ребенком в Беларуси.

Ранее Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.

Кстати, Минобразования изучит спрос белорусов на группы для детей до 2 лет в детсадах.