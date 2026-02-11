Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси

В Минтруда отметили, что независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, которые родили пять и более детей и воспитавшие их до 16 лет. Но при условии, что стаж работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет. В указанный стаж не засчитывается время ухода за детьми.