В России разработали автономную систему для раннего обнаружения пожаров

Эксперименты показали, что изменения концентрации угарного газа — главный показатель возникновения пожара и его источника. Для точной оценки ученые использовали данные с датчиков кислорода, угарного и углекислого газов, которые вместе дали в шесть раз точнее и быстрее информацию о факте пожара, способе его возникновения, концентрации веществ в воздухе и скорости распространения возгорания.