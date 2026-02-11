В России разработали автономную систему для раннего обнаружения пожаров

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали алгоритм для раннего обнаружения пожаров. Система на основе минимального количества датчиков показывает все характеристики пожара, может работать автономно и отправлять уведомления, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые ТПУ предложили новый подход к раннему обнаружению пожаров в помещениях — еще на стадии загорания. Он способен определять одновременно практически все характеристики пожара: причину возгорания, место появления пожара, геометрический размер и массу очага, а также тип горючего материала», — сказано в сообщении.
По словам одного из авторов исследования, доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Романа Волкова, разработанный алгоритм использует минимальное количество датчиков: температуры, углекислого и угарного газа, кислорода и дыма. Они помогают принимать решение о локальном тушении пожар, чтобы не заливать все помещение водой. Система может работать автономно и осуществлять удаленный контроль: архивировать данные и отправлять уведомления.
Эксперименты показали, что изменения концентрации угарного газа — главный показатель возникновения пожара и его источника. Для точной оценки ученые использовали данные с датчиков кислорода, угарного и углекислого газов, которые вместе дали в шесть раз точнее и быстрее информацию о факте пожара, способе его возникновения, концентрации веществ в воздухе и скорости распространения возгорания.
«Данные с экспериментов позволили нам также составить 2D-карты, с помощью которых можно определить расстояние до источника возгорания в зависимости от высоты помещения и скорости изменения температуры и вредных газов», — добавил Волков.
Алгоритм разработали ученые лаборатории тепломассопереноса ТПУ при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Результаты работы ученых опубликованы в журнале Process Safety and Environmental Protection.