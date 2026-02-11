Разработан препарат для увеличения урожайности пшеницы

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Ученый Казанского федерального университета совместно с китайскими коллегами из Университета Цзинань создали препарат для обработки семян пшеницы, который повышает урожайность культуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Обработка семян пшеницы заключается в погружении в суспензию и последующем высушивании, что легко реализовать в больших масштабах на сельскохозяйственных предприятиях», — приводятся в сообщении слова профессора Университета Цзинань Минсянь Лю. По данным ученых, технология может применяться в сельскохозяйственных регионах России, включая Татарстан, и Китая.
Разработка представляет собой суспензионный препарат на основе природных глиняных нанотрубок (галлуазит), в которые загружены наночастицы селена. «Селен является микроэлементом, выполняющим важные физиологические функции, такие как участие в процессах обмена веществ и регуляции иммунитета. Он в основном поступает из пищи, но широко распространенный дефицит селена в почвах по всему миру приводит к низкому содержанию этого элемента в сельскохозяйственных культурах, что затрудняет удовлетворение ежедневных потребностей человека в нем. Поэтому необходимо работать над повышением содержания селена в сельскохозяйственных культурах», — рассказал главный научный сотрудник НИЛ «Центр аналитической биофотоники и инженерии клеточной поверхности» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Равиль Фахруллин.
Результаты эксперимента показали, что при выращивании в течение 12 дней свежий вес проростков пшеницы с покрытием увеличился на 28%, а длина корней — на 44% по сравнению с контрольной группой.
Ученые также изучали влияние композитного покрытия на семена маша, сои, арахиса, кукурузы и риса. Исследователи предполагают, что кроме зерновых культур препарат может использоваться в будущем и на семенах овощей и фруктов.