Разработан препарат для увеличения урожайности пшеницы

Разработка представляет собой суспензионный препарат на основе природных глиняных нанотрубок (галлуазит), в которые загружены наночастицы селена. «Селен является микроэлементом, выполняющим важные физиологические функции, такие как участие в процессах обмена веществ и регуляции иммунитета. Он в основном поступает из пищи, но широко распространенный дефицит селена в почвах по всему миру приводит к низкому содержанию этого элемента в сельскохозяйственных культурах, что затрудняет удовлетворение ежедневных потребностей человека в нем. Поэтому необходимо работать над повышением содержания селена в сельскохозяйственных культурах», — рассказал главный научный сотрудник НИЛ «Центр аналитической биофотоники и инженерии клеточной поверхности» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Равиль Фахруллин.