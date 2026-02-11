В России разработали огнеупорную краску для защиты теплоизоляции

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Огнезащитную краску для покрытия поверхности утеплителя зданий, обладающего повышенной горючестью, разработали в России. При воздействии пламени благодаря краске образуется специальный слой, который предотвращает доступ кислорода при горении, сообщила ТАСС в кулуарах Сибирского строительного форума представитель компании-разработчика «Огнеза» Илона Васильева.
Пеноплекс и пенополиуретан (ППУ) — материалы для теплоизоляции на основе полимеров. Их используют для утепления стен, кровли и фундаментов зданий и относятся к горючим материалам. Так, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году огонь распространился по межстенному утеплителю из-за его высокой горючести.
«Это очень горючие вещества и при пожаре они могут выделять еще ядовитый дым, что очень опасно. Поэтому для того, чтобы хоть как-то снизить пожароопасность этого материала, мы разработали огнезащитную краску», — сказала собеседница агентства.
Краской можно покрыть пенополиуретан и пеноплекс, а также декоративные элементы отделки и бордюры. Состав имеет показатель горючести «Г1», это значит, что она слабо воспламеняется и быстро затухает после удаления источника огня.
«Это краска на водной основе, она имеет высокую скучиваемость, то есть при воздействии огня она образует такую пенококсовую шубу (слой, предотвращающий доступ кислорода — прим. ТАСС) и хорошо выдерживает пламя», — пояснила Васильева.
Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит в Новосибирске 10−12 февраля. Организаторами являются правительство Новосибирской области совместно с Российским союзом строителей, ассоциациями «Нострой», «Ноприз» и «Асоно» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Всего организовано более 40 специализированных секций, посвященных вопросам развития строительной сферы.
