В России разработали огнеупорную краску для защиты теплоизоляции

Пеноплекс и пенополиуретан (ППУ) — материалы для теплоизоляции на основе полимеров. Их используют для утепления стен, кровли и фундаментов зданий и относятся к горючим материалам. Так, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году огонь распространился по межстенному утеплителю из-за его высокой горючести.