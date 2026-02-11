Вторая волна закрытия отелей началась на Кубе из-за топливного кризиса

Сложившаяся ситуация вынуждает операторов проводить экстренную релокацию отдыхающих. Туристов переводят в гостиницы более низкого класса, расположенные в других регионах страны. Основной причиной приостановки работы называют логистическую невозможность доставки топлива на остров. В туристической среде обсуждается информация о планах местных властей по созданию централизованного топливного резерва для обеспечения энергией лишь ограниченного числа объектов, однако официального подтверждения этим намерениям нет. Параллельно с этим отдыхающие сообщают о массовой отмене автобусных экскурсий, вызванной нехваткой бензина.