Вторая волна закрытия отелей началась на Кубе из-за топливного кризиса

Кубинский туристический сектор столкнулся с очередным витком системного кризиса: дефицит горючего спровоцировал вторую волну консервации гостиничных объектов. На этот раз основной удар пришелся на популярный кластер Cayo Coco. Согласно данным, предоставленным SHOT, список временно закрытых локаций пополнили семь отелей, среди которых премиальные Hotel Grand Muthu Imperial, Iberostar Origin Playa Pilar и Gran Caribe Camino Del Mar, а также четырехзвездочные Hotel Tryp Cayo Coco, Hotel Mojito, Hotel Iberostar Daiquiri и Hotel Sol Guillermo.

Источник: Life.ru

Сложившаяся ситуация вынуждает операторов проводить экстренную релокацию отдыхающих. Туристов переводят в гостиницы более низкого класса, расположенные в других регионах страны. Основной причиной приостановки работы называют логистическую невозможность доставки топлива на остров. В туристической среде обсуждается информация о планах местных властей по созданию централизованного топливного резерва для обеспечения энергией лишь ограниченного числа объектов, однако официального подтверждения этим намерениям нет. Параллельно с этим отдыхающие сообщают о массовой отмене автобусных экскурсий, вызванной нехваткой бензина.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» продолжит выполнять рейсы на Кубу, несмотря на проблемы с обеспечением топлива в местных аэропортах. На фоне официальных уведомлений кубинских авиационных властей о дефиците авиатоплива в аэропортах Гаваны и Варадеро программа полётов будет сохранена.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.