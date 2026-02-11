Ричмонд
Адвокат сказал, законна ли проверка сумок белорусов сотрудниками магазинов

Белорусский адвокат пояснил, в праве ли сотрудники магазинов проверять сумки покупателей.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко сказал, законна ли проверка сумок белорусов сотрудниками магазинов. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Белорусы поинтересовались, есть ли право у сотрудников магазинов проверять сумки или же проводить личный досмотр.

— Согласно закону «Об охранной деятельности» у сотрудников невоенизированной охраны нет права проводить досмотр граждан и их вещей, — обратил внимание адвокат.

Евгений Курнасенко уточняет: к белорусам могут обратиться с просьбой показать содержимое пакета. Такое возможное в случае подозрения, что там есть неоплаченный товаров. Он добавляет, что покупатель может или согласиться, или отказаться.

По его словам, в случае обоснованного подозрения на совершение кражи сотрудник невоенизированной охраны магазина вправе вызвать сотрудников милиции и задержать белорусов.

Ранее адвокат сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину.

Тем временем МАРТ нашел запрещенные товары, проверив рынки в Беларуси.

Кстати, коммунальщики Минска назвали дни, когда проводятся рейды по непочищенным авто.