Адвокат сказал, законна ли проверка сумок белорусов сотрудниками магазинов

Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко сказал, законна ли проверка сумок белорусов сотрудниками магазинов. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Белорусы поинтересовались, есть ли право у сотрудников магазинов проверять сумки или же проводить личный досмотр.
— Согласно закону «Об охранной деятельности» у сотрудников невоенизированной охраны нет права проводить досмотр граждан и их вещей, — обратил внимание адвокат.
Евгений Курнасенко уточняет: к белорусам могут обратиться с просьбой показать содержимое пакета. Такое возможное в случае подозрения, что там есть неоплаченный товаров. Он добавляет, что покупатель может или согласиться, или отказаться.
По его словам, в случае обоснованного подозрения на совершение кражи сотрудник невоенизированной охраны магазина вправе вызвать сотрудников милиции и задержать белорусов.
