В Иркутске полиция задержала теневых банкиров с оборотом свыше 1 млрд рублей

«По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота», — говорится в сообщении.