В Иркутске полиция задержала теневых банкиров с оборотом свыше 1 млрд рублей

В Иркутске правоохранители задержали «теневых банкиров», обвиняемых в организации подпольного обналичивания денежных средств на сумму свыше миллиарда рублей. Уголовное производство инициировано по статье, регламентирующей незаконную банковскую деятельность, сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник: Life.ru

Задержание подозреваемых. Видео © ГУ МВД России по Иркутской области.

«По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота», — говорится в сообщении.

Также установлено, что общий поток средств превысил один миллиард рублей, а прибыль четырёх участников составила около 194 миллионов. В ходе проверок по местам проживания задержанных были обнаружены 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов, 18,5 тысячи евро, четыре автомобиля высокой стоимости, два мотоцикла, а также документы и электронные носители с доказательствами преступной деятельности.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые содержатся под подпиской о невыезде, правоохранители продолжают устанавливать возможных соучастников.

Ранее стало известно, что российские криптоинвесторы стали мишенью для новой мошеннической схемы, в результате которой жертвы теряют миллионы рублей. Аферисты используют фишинговые сайты, маскирующиеся под платформу популярного криптокошелька Trust Wallet. Злоумышленники предлагают перевести средства в якобы высокодоходный стейкинг с гарантией сохранности капитала и доходностью до 20% годовых.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.