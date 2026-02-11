Омские дорожники вывезли 350 тысяч кубометров снега за зиму

Вывоз снега организован в круглосуточном режиме. Приоритет отдается улицам первой и второй категорий, а также маршрутам с интенсивным движением общественного транспорта. По мере выполнения задач на магистралях работы продолжаются на менее загруженных участках. С 1 февраля текущего года вывезено более 350 тысяч кубометров снега. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года из-за позднего начала зимы: снег выпал лишь в середине декабря 2025 года.