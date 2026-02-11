Омские дорожники вывезли 350 тысяч кубометров снега за зиму

Серия снегопадов в феврале усилила нагрузку на дорожные службы Омска. Еженедельно с улиц города вывозятся тысячи кубометров снега в рамках плановой уборки улично-дорожной сети. Организацию работ прокомментировал заместитель директора управления дорожного хозяйства и благоустройства по содержанию и ремонту дорог Антон Тадин в эфире Антон Тадин рассказал о приоритетах уборки и подготовке к паводкупрограммы «Вести ЖКХ».
«Мы сосредоточены полностью на содержании улично-дорожной сети. Сегодня утром идет снегопад — мы вышли на обработку противогололедным материалом. В течение дня и ночи проведем полное прометание. Также в плановом порядке идет вывоз снега, очистка пешеходных переходов, тротуаров, пешеходных зон, установочных и заездных карманов», — сообщил Антон Тадин.
Вывоз снега организован в круглосуточном режиме. Приоритет отдается улицам первой и второй категорий, а также маршрутам с интенсивным движением общественного транспорта. По мере выполнения задач на магистралях работы продолжаются на менее загруженных участках. С 1 февраля текущего года вывезено более 350 тысяч кубометров снега. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года из-за позднего начала зимы: снег выпал лишь в середине декабря 2025 года.
Особое внимание уделяется подготовке к весеннему паводку. Администрациями округов выявлено 399 потенциально опасных участков. Все работы по их обустройству должны быть завершены до 7 апреля. Городское хозяйство получило 44 единицы новой техники: пять самосвалов, 15 тракторных щеток с навесным оборудованием и лаповые снегопогрузчики. Морозы не повлияли на график работ — техника прошла плановые осмотры и функционирует в штатном режиме.
Ответственность за уборку распределена между ведомствами: управление дорожного хозяйства обслуживает магистрали и общественные территории, управляющие компании и ТСЖ — дворы и междворовые пространства. Для вывоза снега из частного сектора необходимо получить талон в Администрации своего округа или заключить договор на платные услуги с управлением ДХБ.
«В зоне ответственности УДХБ все магистрали, также пешеходные зоны. А хозсубъекты отвечают за свою территорию также в рамках своей зоны ответственности. Если вы увидели, что снег сбрасывается, как вы считаете не в том месте, можно обращаться в департамент контроля мэрии», — отметил Антон Тадин.
Диспетчерская служба управления дорожного хозяйства принимает заявки горожан по вопросам уборки. Все обращения рассматриваются с определением зоны ответственности и принятием оперативных мер. Работы продолжатся до полного завершения зимнего сезона в целях обеспечения безопасности движения и предотвращения подтоплений в весенний период.