Эксперт Литвинов предупредил о столкновении Земли с протонной бурей

Эксперт подчеркнул, что основная опасность протонных бурь для людей связана не с прямым радиационным воздействием на население Земли, которое надежно защищено атмосферой и магнитным полем планеты, а с их разрушительным влиянием на сложные радиоэлектронные и технологические системы. «Высокоэнергетические протоны, проникая в микроэлектронные компоненты космических аппаратов, могут вызывать единичные сбои, разрушающие логические ячейки памяти, а также приводить к накоплению радиационных повреждений и деградации солнечных батарей. Это создает прямой риск для работы спутников навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, включая орбитальную группировку ГЛОНАСС, — сказал ученый. — Для авиации, особенно на полярных и трансокеанских маршрутах, протонные бури означают существенное повышение уровня радиации на борту, что требует изменения маршрутов полетов для обеспечения безопасности экипажа и пассажиров. Кроме того, интенсивные потоки частиц могут вызывать нарушения радиосвязи в приполярных районах, а также создавать помехи в работе различных датчиков и систем».