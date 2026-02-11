Эксперт Литвинов предупредил о столкновении Земли с протонной бурей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Земля может столкнуться с протонной бурей в ближайшие несколько лет, что чревато сбоями в работе спутников, нарушениями дистанционного зондирования Земли и повышением радиации на борту воздушных судов. Об этом ТАСС сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.
«Прогнозировать точную дату следующей мощной протонной бури невозможно, однако с учетом того, что в настоящее время Солнце проходит фазу спада от максимума своего 25-го цикла, вероятность возникновения таких событий в ближайшие два-три года остается возможной», — сказал Литвинов.
Эксперт рассказал, что протонная буря или солнечное протонное событие, представляет собой один из наиболее мощных и потенциально опасных видов солнечной активности. «Это редкое, но крайне значимое с точки зрения космической погоды событие, способное оказать серьезное влияние на современные технологические системы, от работы спутников до наземной инфраструктуры», — отметил он.
По словам Литвинова, протонные бури возникают при редком стечении обстоятельств, когда мощная солнечная вспышка, часто сопровождаемая корональным выбросом массы, создает условия для ускорения заряженных частиц до чрезвычайно высоких энергий. «Исторически такие события регистрируются нечасто. Пиковые события подобной интенсивности представляют собой скорее аномалию, чем регулярное следствие солнечного максимума. Однако общая частота протонных бурь, включая события умеренной силы, коррелируется с 11-летним циклом солнечной активности, повышаясь в годы вокруг его максимума и последующего спада. Их мониторинг в реальном времени осуществляет международная сеть спутников, что позволяет оперативно оценивать интенсивность потока частиц и возможные последствия», — пояснил собеседник агентства.
Эксперт подчеркнул, что основная опасность протонных бурь для людей связана не с прямым радиационным воздействием на население Земли, которое надежно защищено атмосферой и магнитным полем планеты, а с их разрушительным влиянием на сложные радиоэлектронные и технологические системы. «Высокоэнергетические протоны, проникая в микроэлектронные компоненты космических аппаратов, могут вызывать единичные сбои, разрушающие логические ячейки памяти, а также приводить к накоплению радиационных повреждений и деградации солнечных батарей. Это создает прямой риск для работы спутников навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, включая орбитальную группировку ГЛОНАСС, — сказал ученый. — Для авиации, особенно на полярных и трансокеанских маршрутах, протонные бури означают существенное повышение уровня радиации на борту, что требует изменения маршрутов полетов для обеспечения безопасности экипажа и пассажиров. Кроме того, интенсивные потоки частиц могут вызывать нарушения радиосвязи в приполярных районах, а также создавать помехи в работе различных датчиков и систем».