«Жулье!»: Лавров припомнил Макрону его вклад в Минские соглашения в 2019 году

Президент Франции Эммануэль Макрон не «отбоярится» от ответственности по Минским договоренностям. Потому что именно при нем в Париже закрепили особый статус ДНР и ЛНР и необходимость выполнять договоренности. Об этом в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В Париже записали (это было уже при Эммануэле Макроне, поэтому ему не удастся отбояриться от этой ответственности), необходимо выполнять Минские договоренности», — сказал министр, напомнив, что ничего из этих договоренностей так и не было выполнено.
Макрон же, между тем, в декабре 2019 года созвал «Нормандскую четверку!».
«Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жульё!» — заключил Сергей Лавров.
Накануне глава МИД РФ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, ранее заявивший о желании поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, должен позвонить ему, а не «готовить какое-то шоу».
До этого Лавров отметил, что Макрон в текущей ситуации действует скорее для публики, чем для реального продвижения дипломатических инициатив с Россией.