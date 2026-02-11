Ричмонд
«Жулье!»: Лавров припомнил Макрону его вклад в Минские соглашения в 2019 году

Лавров: Макрон не избежит ответственности за Минские соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон не «отбоярится» от ответственности по Минским договоренностям. Потому что именно при нем в Париже закрепили особый статус ДНР и ЛНР и необходимость выполнять договоренности. Об этом в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Париже записали (это было уже при Эммануэле Макроне, поэтому ему не удастся отбояриться от этой ответственности), необходимо выполнять Минские договоренности», — сказал министр, напомнив, что ничего из этих договоренностей так и не было выполнено.

Макрон же, между тем, в декабре 2019 года созвал «Нормандскую четверку!».

«Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жульё!» — заключил Сергей Лавров.

Накануне глава МИД РФ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, ранее заявивший о желании поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, должен позвонить ему, а не «готовить какое-то шоу».

До этого Лавров отметил, что Макрон в текущей ситуации действует скорее для публики, чем для реального продвижения дипломатических инициатив с Россией.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
