Опубликованы кадры репетиции первого спектакля Ефремова после выхода из тюрьмы

Telegram-канал Mash в среду, 11 февраля, опубликовал кадры с репетиции первой постановки актера Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы.
Он вместе с режиссером Никитой Михалковым работает над постановкой «Без свидетелей» в «Мастерской, 12».
— Артист репетирует по четыре часа в день и больше — с полной самоотдачей. Нагрузки даются тяжело — актера мучает одышка, он с трудом встает, невынослив и неподвижен из-за хронической обструктивной болезни легких, — говорится в публикации.
Михаил Ефремов третий месяц занимается интенсивными репетициями в театре. Теперь стала известна дата его первой премьеры за долгое время. Она назначена на 25 и 26 марта 2026 года.
Ранее появилась информация, что люди выстроились в очередь за билетами на первый спектакль Михаила Ефремова после его выхода из тюрьмы. Спектакль расскажет историю бывших супругов, которые вновь встретятся спустя годы после расставания.
Никита Михалков в свою очередь раскрыл, зачем снова начал сотрудничать с актером Ефремовым. Он признался, что верит в то, что артист может исправиться. Режиссер решил взять за него ответственность.