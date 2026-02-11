Лавров рассказал, что ему удается «пожить для себя», несмотря на работу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что, несмотря на плотную занятость, ему удается «пожить для себя», в частности заниматься спортом.
«Конечно, спорт. Сейчас у меня меньше на это времени, но он остаётся важной частью моей жизни, в том числе и служения Родине, — подчеркнул он в интервью для интернет-проекта “Эмпатия Манучи” в ответ на вопрос, удаётся ли ему “пожить для себя”. — Сплавы совершаю редко, но всё же это удаётся. Собрать команду становится сложнее по очевидным причинам, да и годы уже не те. Тем не менее, это часть того процесса, который, по моему мнению, способствует служению Родине».
Министр также рассказал, что с детства любит огонь и камины.
«Огонь я полюбил еще в школе, в 9-м классе, — вспоминает Лавров. — По субботам и воскресеньям мы с друзьями ходили в походы по Подмосковью. Потом мы открыли для себя реки Урала и Сибири. Особенно запомнилась поездка на Алтай, где мы остановились на реке Катунь. Это было незабываемо. Там я полностью восстанавливал силы».
Ранее Лавров также рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе.