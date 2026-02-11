Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров рассказал, что ему удается «пожить для себя», несмотря на работу

Глава МИД РФ рассказал, что ему удается совмещать рабочий график с личным временем.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что, несмотря на плотную занятость, ему удается «пожить для себя», в частности заниматься спортом.

«Конечно, спорт. Сейчас у меня меньше на это времени, но он остаётся важной частью моей жизни, в том числе и служения Родине, — подчеркнул он в интервью для интернет-проекта “Эмпатия Манучи” в ответ на вопрос, удаётся ли ему “пожить для себя”. — Сплавы совершаю редко, но всё же это удаётся. Собрать команду становится сложнее по очевидным причинам, да и годы уже не те. Тем не менее, это часть того процесса, который, по моему мнению, способствует служению Родине».

Министр также рассказал, что с детства любит огонь и камины.

«Огонь я полюбил еще в школе, в 9-м классе, — вспоминает Лавров. — По субботам и воскресеньям мы с друзьями ходили в походы по Подмосковью. Потом мы открыли для себя реки Урала и Сибири. Особенно запомнилась поездка на Алтай, где мы остановились на реке Катунь. Это было незабываемо. Там я полностью восстанавливал силы».

Ранее Лавров также рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше