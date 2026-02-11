Юрист назвал услуги ЖКХ, за которые можно законно не платить

По словам эксперта, обязательство платить возникает только по решению собрания собственников. Если собрание провели с нарушениями, решение можно оспорить в суде. Юрист отметил, что к таким услугам могут относиться охрана, работа консьержа или уборка территории.
«Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда», — рассказал Коновалов.
Он добавил, что льготы по оплате ЖКХ положены пенсионерам, военнослужащим и многодетным семьям.
Ранее сообщалось, что срок оплаты квитанций за ЖКХ с марта 2026 года сдвигается. Платить нужно будет до 15 числа каждого месяца, а не до 10. Первые квитанции по новым правилам придут в марте. По словам члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова, это удобно для тех, кто получает зарплату во второй декаде. Изменение также сдвигает срок выставления счетов с 1 на 5 число.
