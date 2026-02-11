Юрист назвал услуги ЖКХ, за которые можно законно не платить

Ранее сообщалось, что срок оплаты квитанций за ЖКХ с марта 2026 года сдвигается. Платить нужно будет до 15 числа каждого месяца, а не до 10. Первые квитанции по новым правилам придут в марте. По словам члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова, это удобно для тех, кто получает зарплату во второй декаде. Изменение также сдвигает срок выставления счетов с 1 на 5 число.