В деле о покушении на генерала Алексеева могут появиться новые фигуранты

Следствие считает, что в деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева фигурирут и неустановленные соучастники. Об этом говорилось на заседании суда.

«Корба, Васин, Серебрицкая и иные неустановленные соучастники приняли решение совершить убийство Алексеева» — сказал следователь.

Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено в Москве 6 февраля. Исполнителем стал уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба, который выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, однако впоследствии он был задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов и передан РФ. Ранее также был задержан первый сообщник — 64-летний москвич Виктор Васин, а ФСБ уже публиковала подробные материалы по данному уголовному делу. Позднее стало известно о задержании Павла Васина, он рассказал подробности своей вербовки.

