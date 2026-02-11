В деле о покушении на генерала Алексеева могут появиться новые фигуранты

Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено в Москве 6 февраля. Исполнителем стал уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба, который выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, однако впоследствии он был задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов и передан РФ. Ранее также был задержан первый сообщник — 64-летний москвич Виктор Васин, а ФСБ уже публиковала подробные материалы по данному уголовному делу. Позднее стало известно о задержании Павла Васина, он рассказал подробности своей вербовки.