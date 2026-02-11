Иркутская область вдвое нарастила экспорт зерна с начала года

С начала 2026 года Иркутская область значительно увеличила объемы экспорта продовольствия. Главным достижением стал рост поставок зерновых культур — пшеницы и овса. За этот период их экспорт в денежном выражении составил 180 тысяч долларов, что в два раза больше, чем за аналогичное время годом ранее.