Иркутская область вдвое нарастила экспорт зерна с начала года

С начала 2026 года Иркутская область значительно увеличила объемы экспорта продовольствия. Главным достижением стал рост поставок зерновых культур — пшеницы и овса. За этот период их экспорт в денежном выражении составил 180 тысяч долларов, что в два раза больше, чем за аналогичное время годом ранее.
Помимо зерна, значительно выросли поставки продуктов пищевой промышленности. За рубежом пользуются спросом кондитерские изделия (рост на 22%) и напитки (рост на 3%). Также увеличился экспорт майонеза, маргарина, рапсового и соевого масла.
Основными покупателями агропродукции из Приангарья стали страны Восточной Азии и Европы. Ключевые импортеры — Китай, Монголия, Казахстан и Беларусь. Именно эти рынки обеспечили основной прирост поставок.
В целом, целевой показатель по объему экспорта сельхозсырья и продовольствия для региона на 2026 год составляет 58 миллионов долларов.
