Главные новости к утру 11 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 февраля 2026.
Лавров заявил, что Россия не получала мирный план по Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для проекта «Эмпатия Манучи» уточнил, что России не передавали ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов. Он добавил, что на основе договоренностей, достигнутых на Аляске, можно было оперативно заключить мирную сделку.
Трамп пригрозил Ирану «жесткими мерами» и авианосцем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность отправки еще одного авианосца к Ирану и намерен прибегнуть к «очень жестким мерам», если власти республики не пойдут на сделку. Он отметил, что Тегеран демонстрирует гибкость в переговорах.
США ввели запрет для России на сделки с нефтью Венесуэлы
Министерство финансов США 10 февраля выдало лицензию на операции с венесуэльской нефтью, которая запрещает любые транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. Также документ блокирует операции с юридическими лицами из Венесуэлы и США, которые принадлежат или контролируются структурами из Китая.
На президента Колумбии пытались совершить покушение
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о том, что избежал покушения, когда летел на вертолете в департамент Кордова накануне. Он уточнил, что борт с ним не смог приземлиться из-за опасений, что по нему могут открыть огонь. Вертолет вылетел в открытое море на четыре часа и прибыл туда, куда изначально не планировалось.
В Канаде при стрельбе в школе погибли десять человек
При стрельбе в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли десять человек. На месте происшествия также обнаружено тело предполагаемого нападавшего. Не менее 25 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.