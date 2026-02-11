Главные новости к утру 11 февраля 2026 года

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о том, что избежал покушения, когда летел на вертолете в департамент Кордова накануне. Он уточнил, что борт с ним не смог приземлиться из-за опасений, что по нему могут открыть огонь. Вертолет вылетел в открытое море на четыре часа и прибыл туда, куда изначально не планировалось.