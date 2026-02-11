Прокуратура Омской области защитила права свыше 900 предпринимателей

Прокуратура Омской области в 2025 году восстановила права более 900 субъектов предпринимательской деятельности и инвесторов. В ходе надзорной деятельности выявлено свыше 8 тысяч нарушений законодательства о защите бизнеса, для устранения которых внесено более 3,6 тысячи представлений и протестов. О результатах работы по защите прав предпринимателей рассказали сегодня в надзорном ведомстве.