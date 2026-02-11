Ричмонд
Прокуратура Омской области защитила права свыше 900 предпринимателей

В 2025 году отменено 74% запланированных проверок и погашено 600 млн долгов по контрактам.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области в 2025 году восстановила права более 900 субъектов предпринимательской деятельности и инвесторов. В ходе надзорной деятельности выявлено свыше 8 тысяч нарушений законодательства о защите бизнеса, для устранения которых внесено более 3,6 тысячи представлений и протестов. О результатах работы по защите прав предпринимателей рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

Органы прокуратуры отказали в согласовании 2425 внеплановых проверок из 3344 поступивших заявлений, что составило 72,5% от общего числа обращений контролирующих ведомств. Из 3994 мероприятий, запланированных на 2026 год, исключено 2954 проверки (74%). Должностные лица органов государственного и муниципального контроля привлечены к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ за нарушение порядка проведения надзорных мероприятий.

В результате прокурорского вмешательства погашена просроченная кредиторская задолженность по публичным контрактам на сумму свыше 600 миллионов рублей в пользу 180 хозяйствующих субъектов. В рамках Всероссийского дня приема предпринимателей руководители прокуратуры региона, совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, приняли более 170 бизнесменов. Проведены заседания межведомственных рабочих групп и Общественного совета при прокуратуре по вопросам защиты предпринимательской деятельности.

Работа осуществляется в рамках Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

