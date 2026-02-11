Ричмонд
Новый автобусный маршрут появился в Минске с 11 февраля

«Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Новый автобусный маршрут появился в Минске с 11 февраля. Подробности рассказали в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс».

В организации отметили, что со среды, 11 февраля, в белорусской столице появился новый автобус № 192. Он будет ездить каждый день по маршруту от станции метро «Тракторный завод» до остановки Наркологический центр. В «Минсктрансе» опубликовали точную схему движения нового автобуса.

«Минсктранс» опубликовал схему движения нового автобуса в Минске. Фото: minsktrans.by.

