Новый автобусный маршрут появился в Минске с 11 февраля

В организации отметили, что со среды, 11 февраля, в белорусской столице появился новый автобус № 192. Он будет ездить каждый день по маршруту от станции метро «Тракторный завод» до остановки Наркологический центр. В «Минсктрансе» опубликовали точную схему движения нового автобуса.