Новый автобусный маршрут появился в Минске с 11 февраля. Подробности рассказали в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс».
В организации отметили, что со среды, 11 февраля, в белорусской столице появился новый автобус № 192. Он будет ездить каждый день по маршруту от станции метро «Тракторный завод» до остановки Наркологический центр. В «Минсктрансе» опубликовали точную схему движения нового автобуса.
«Минсктранс» опубликовал схему движения нового автобуса в Минске. Фото: minsktrans.by.
Кстати, в Беларуси 8% общественного транспорта обновят в ближайшие несколько лет.
