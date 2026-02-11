Трассу Шали — Бавлы хотят продлить до Бугульмы

Администрация Бугульмы рассматривает возможность продления трассы Шали — Бавлы до города. Как сообщил мэр Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале, этот вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с Министерством транспорта Татарстана.
Глава муниципалитета отметил, что одной из ключевых задач района является развитие общественного и пригородного транспорта. Спикер подчеркнул необходимость актуализации маршрутной сети, повышения зарплат водителей и стабильного финансового обеспечения перевозок. Также с республиканским Минтрансом обсуждаются перспективы развития местного аэропорта.
Напомним, что участок трассы Алексеевское — Альметьевск, входящий в магистраль Шали — Бавлы, был открыт в декабре 2024 года и стал платным с конца марта 2025 года. Дорога протяженностью 145 километров построена по концессионному соглашению, которое предусматривает ее эксплуатацию на платной основе до 2121 года. Этот маршрут является частью международного коридора «Европа — Западный Китай».