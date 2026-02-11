FT: Зеленский планирует 24 февраля объявить о проведении президентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о проведении президентских выборов и референдума. Об этом сообщает FT.
— По словам украинских и европейских чиновников, участвовавших в планировании, а также других лиц, знакомых с ситуацией, Зеленский намерен объявить о плане проведения президентских выборов и референдума 24 февраля, — говорится в материале.
Журналисты утверждают, что решение о выборах было принято из-за давления Соединенных Штатов. Оба голосования должны провести до 15 мая. В противном случае Киеву грозит утрата предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов в стране и уверен в своей победе. Так, во время переговоров в Абу-Даби делегации Украины и США обсудили возможность одновременного проведения выборов и референдума.
Зеленский заявил, что Соединенные Штаты хотят завершения конфликта на Украине до июня этого года. По его словам, США будут давить на стороны именно «согласно такому графику».