FT: Зеленский планирует 24 февраля объявить о проведении президентских выборов

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов в стране и уверен в своей победе. Так, во время переговоров в Абу-Даби делегации Украины и США обсудили возможность одновременного проведения выборов и референдума.