Россиянам рассказали, как не заразиться вирусом Нипах: есть простое правило

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) выпустил рекомендации для поездок в регионы с вирусом Нипах. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь института Харальд Вихел. Россиянам рассказали о простых правилах, которые помогут избежать опасной болезни.
Для снижения риска заражения вирусом Нипах путешественникам в Западную Бенгалию следует избегать контакта с животными и их выделениями, а также не употреблять немытые продукты, особенно финиковый сок.
«Перед употреблением овощей или продуктов их следует мыть и готовить. Также необходимо избегать контакта с инфицированными людьми», — рассказал Вихел в интервью РИА Новости.
Туристам следует избегать контакта с людьми с признаками заражения и не трогать животных, которые могут быть переносчиками вируса. RIVM сообщил, что в Нидерландах вируса Нипах нет из-за отсутствия фруктовых садов, способствующих его распространению.
Вирус Нипах, по классификации ВОЗ, считается одним из самых опасных. На данный момент нет лекарств и вакцин. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию, повреждая мозг, и смертность составляет от 40% до 75%.
Ранее KP.RU сообщил, что в России этот вирус не был обнаружен. Однако российским туристам следует проявлять осторожность, особенно в странах, где уже были случаи заражения.