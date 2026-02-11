Самолет из Уфы в Казань задержали на 7 часов: все из-за атаки беспилотников

Пассажиры рейса из Уфы в Казань столкнулись с длительной задержкой вылета. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского аэропорта, отправление самолета, запланированное вчера на 22:25, было отложено по технической причине и перенесено на сегодня на 09:30.
В аэропорту Казани из-за атаки БПЛА ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, поэтому время фактического вылета из Уфы еще может быть скорректировано. Пассажирам рейса рекомендовано следить за обновлением информации у авиаперевозчика и в аэропорту.
