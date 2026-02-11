Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Уфы в Казань задержали на 7 часов: все из-за атаки беспилотников

Из-за атаки БПЛА на семь часов задержали авиарейс Уфа — Казань.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры рейса из Уфы в Казань столкнулись с длительной задержкой вылета. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского аэропорта, отправление самолета, запланированное вчера на 22:25, было отложено по технической причине и перенесено на сегодня на 09:30.

В аэропорту Казани из-за атаки БПЛА ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, поэтому время фактического вылета из Уфы еще может быть скорректировано. Пассажирам рейса рекомендовано следить за обновлением информации у авиаперевозчика и в аэропорту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше