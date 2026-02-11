Ричмонд
Шелест: на покупку новой спецтехники Омска выделено почти 200 млн рублей

Новая техника усилит уборку снега и ремонт дорог.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о выделении почти 70 миллионов рублей на закупку десяти новых самосвалов для муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Техника с грузоподъемностью не менее восьми тонн и объемом кузова от 12 кубометров будет задействована в уборке снега, ремонте дорог и благоустройстве территорий, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Автомобили оснащены дизельными двигателями, предпусковыми подогревателями топлива, механической коробкой передач, тахографами и навигационными системами ГЛОНАСС. Закупка поддержана губернатором Виталием Хоценко и депутатами Омского городского Совета от партии «Единая Россия».

Дополнительно в этом году парк ведомства пополнится 11 комбинированными дорожными машинами общей стоимостью свыше 125 миллионов рублей. Специализированная техника будет оснащена поливомоечным оборудованием, плужными снегоочистителями, щетками, распределителями противогололедных материалов, цистернами и бункерами, что позволит использовать ее круглогодично.

Обновление парка спецтехники направлено на повышение эффективности содержания улично-дорожной сети, сокращение сроков уборки снега и улучшение качества ремонта дорожных работ.

