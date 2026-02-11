Дефицит капибар возник в российских зоопарках

В России фиксируется дефицит капибар, поскольку многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его популярности. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
— Капибара — животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит, — сказал Писарев.
Он также добавил, что в РФ мало зоопарков, где капибары размножаются, потому увеличить популяцию животных достаточно трудно, передает РИА Новости.
Сотрудники Московского зоопарка определили пол двух детенышей капибары, родившихся осенью 2025 года. Им уже дали имена: Симка и Верта. Сейчас капибарята весят по 8 и 10 килограммов.
В 2025 году в Московском зоопарке произошло множество событий. В частности, были открыты новые вольеры для гигантских выдр и павильон «Солнечные медведи», а дом кинкажу увеличили вдвое.