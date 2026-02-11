Ричмонд
Конфликтный учитель из владивостокской школы ответит за «гадин» после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку по факту буллинга ученицы седьмого класса общеобразовательной школы № 76 города Владивостока, в связи со сложившейся нездоровой обстановкой в коллективе внесено представление в адрес главы городской администрации как учредителя образовательной организации, сообщает ИА DEITA.RU.

Ситуация освещалась в социальных сетях с подачи краевой уполномоченной по правам ребёнка Ольги Романовой. Сообщалось, что один из учителей, достигая весьма высоких показателей успеваемости среди детей, допускает сомнительные педагогические методы. В частности, он инициирует и поддерживает травлю «неугодных» учеников, а недостаточно успевающих ребят призывает брать у него дополнительные репетиторские часы за дополнительную же плату.

Когда мать одной из учениц заявила директору школы о недопустимом поведении педагога (точкой кипения стало обращение к школьникам «гадины» в классном чате при обсуждении предстоящей контрольной работы), на неё ополчились родители других детей. Выражаясь языком прокуратуры, возникла «обстановка, допускающая травлю ребёнка и угрозы в адрес как самой несовершеннолетней, так и её законного представителя». Она сложилась из-за бездействия школьного руководства, которое не предпринимало никаких мер ни по предотвращению конфликта, ни по его урегулированию на той его стадии, когда от действий коллектива страдала только девочка, а среди родителей учеников противостояния ещё не было.

В представлении главе города по вопросу конфликтной ситуации поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц и предъявлено требование устранить выявленные нарушения.

В настоящее время конфликтный учитель от занятий в классе, где сложилась напряжённая ситуация, отстранён. А краевое министерство образования проинформировано о необходимости дополнительных комплексных мер по предупреждению подобных конфликтов в образовательной среде.

Ведомство контролирует ситуацию в школе, пока нарушения не будут устранены полностью.