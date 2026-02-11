Конфликтный учитель из владивостокской школы ответит за «гадин» после вмешательства прокуратуры

Когда мать одной из учениц заявила директору школы о недопустимом поведении педагога (точкой кипения стало обращение к школьникам «гадины» в классном чате при обсуждении предстоящей контрольной работы), на неё ополчились родители других детей. Выражаясь языком прокуратуры, возникла «обстановка, допускающая травлю ребёнка и угрозы в адрес как самой несовершеннолетней, так и её законного представителя». Она сложилась из-за бездействия школьного руководства, которое не предпринимало никаких мер ни по предотвращению конфликта, ни по его урегулированию на той его стадии, когда от действий коллектива страдала только девочка, а среди родителей учеников противостояния ещё не было.