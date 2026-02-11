И домовые, и полевые: Подсчитано количество воробьёв в России

Итоги ежегодной переписи воробьев в России позволяю говорить о том, что в стране сейчас обитает более 44 миллионов птиц этого вида. Об этом РИА Новости сообщил орнитолог, директор Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Калякин.
«Для европейской части России цифры относительно понятные — около 20 млн и домового, и полевого», — отметил эксперт.
При этом в азиатской части страны, добавил орнитолог, эти сведения можно только экстраполировать и очень осторожно говорить о том, что там обитают еще по два-три миллиона единиц этих видов.
Калякин подчеркнул, что в нашей стране находятся и другие виды воробьев, не участвующие в переписи, так что их число определяется только примерно. Например, рыжего воробья в России насчитывается не больше пяти тысяч, черногрудого воробья — 20−30 тысяч пар.
Годом ранее, напомним, орнитолог Елена Чернова рассказала, зачем в России проводят Всероссийскую перепись воробьев. По словам ученого, последние годы численность этих птиц заметно снизилась, особенно пострадала популяция домового воробья.
Также сообщалось, что во многих странах мира специалисты фиксируют массовое сокращение воробьев, однако причины этого явления пока остаются загадкой.