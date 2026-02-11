Атака БПЛА парализовала аэропорты в Сочи и Краснодаре

По данным онлайн-табло на 8:30 утра, в аэропорту Сочи были задержаны 24 рейса. Семь вылетов, включая рейсы в Красноярск, Самару, Новосибирск, три в Екатеринбург и два в Москву, не состоялись по расписанию. Два рейса на прилет из Минеральных Вод и Махачкалы были отменены. Еще 17 прибывающих рейсов задерживались, среди них рейсы из Стамбула, Владикавказа, Москвы, Грозного, Еревана, Нальчика, Перми, Алма-Аты и других городов.