Атака БПЛА парализовала аэропорты в Сочи и Краснодаре

Задерживаются более 30 рейсов.

Источник: KrasnodarMedia.su

В ночь на 11 февраля в международных аэропортах Сочи и Краснодара были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причиной экстренных мер стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

По данным онлайн-табло на 8:30 утра, в аэропорту Сочи были задержаны 24 рейса. Семь вылетов, включая рейсы в Красноярск, Самару, Новосибирск, три в Екатеринбург и два в Москву, не состоялись по расписанию. Два рейса на прилет из Минеральных Вод и Махачкалы были отменены. Еще 17 прибывающих рейсов задерживались, среди них рейсы из Стамбула, Владикавказа, Москвы, Грозного, Еревана, Нальчика, Перми, Алма-Аты и других городов.

Шесть воздушных судов были направлены на запасные аэродромы. Самолеты авиакомпаний разместились во Владикавказе, Грозном, Нальчике и Махачкале. Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что работа ведется по фактическому расписанию, а персонал обеспечивает все необходимые условия для обслуживания пассажиров.

В Краснодаре также были отмечены сбои. Три вылета в Санкт-Петербург, Дубай и Казань, а также четыре прилета из Сочи, Дубая, Санкт-Петербурга и Стамбула оказались задержаны. Ограничения на полеты в обоих аэропортах были сняты около двух часов ночи.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в Краснодарском крае днем 10 февраля. Режим повышенной опасности сохранялся до утра следующего дня, после чего было объявлено об отмене предупреждения.

