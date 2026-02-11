Иван Носков сообщил, что в Куйбышевском районе Самары начали строить детсад

В Куйбышевском районе Самары начали строить новый детский сад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков утром 11 февраля. Детсад будет располагаться рядом с жилым комплексом «Амград», здесь смогут принять 300 ребятишек от года до семи лет.