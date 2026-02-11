Ричмонд
Иван Носков сообщил, что в Куйбышевском районе Самары начали строить детсад

Детский сад на 300 человек появится в Куйбышевском районе Самары.

Источник: минстрой Самарской области

В Куйбышевском районе Самары начали строить новый детский сад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков утром 11 февраля. Детсад будет располагаться рядом с жилым комплексом «Амград», здесь смогут принять 300 ребятишек от года до семи лет.

«В детсаду предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок и т. д. Плюс гимнастический и спортивный залы, бассейн и кабинет психолога», — перечислил Иван Носков.

На реализацию проекта выделят около полумиллиарда рублей. По словам Ивана Носкова, новый детский сад — это один из первых проектов, включенных в стратегию развития города до 2036 года, который уже начали реализовывать.

В этом году в Самаре начнут строить еще один детский сад — на улице Дачной.