Иван Носков сообщил, что в Куйбышевском районе Самары начали строить детсад

В Куйбышевском районе Самары начали строить новый детский сад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков утром 11 февраля. Детсад будет располагаться рядом с жилым комплексом «Амград», здесь смогут принять 300 ребятишек от года до семи лет.
«В детсаду предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок
На реализацию проекта выделят около полумиллиарда рублей. По словам Ивана Носкова, новый детский сад — это один из первых проектов, включенных в стратегию развития города до 2036 года, который уже начали реализовывать.
В этом году в Самаре начнут строить еще один детский сад — на улице Дачной.