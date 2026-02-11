Врачам скорой помощи в России добавили полномочий

В России утвердили новый стандарт для врачей скорой помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой (помощи) появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — уточнил депутат.
Леонов добавил, что в профстандарте прописано семь действий для указанной функции: сортировка пострадавших, координация работы медподразделений, взаимодействие с экстренными службами и эвакуация из зоны ЧС.
«В документе прописаны необходимые знания и умения. Например, врач должен знать критерии ЧС, схему, алгоритм проведения сбора и передачи информации о ЧС, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументировать выбор медицинской организации для последующей эвакуации пациента», — рассказал Сергей Леонов «РИА Новости».
Напомним, что власти Свердловской области проводят реформу в сфере здравоохранения. Одним из пунктов преобразований должно стать объединение территориального Центра медицины катастроф со службой скорой помощи.