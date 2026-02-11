Ни дня без отключения электроэнергии: Кто из жителей Кишинева останется на весь день без света — публикуем адреса

В трёх столичных секторах в среду, 11 февраля, не будет электричества. О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Бул. Дачия, 1, 999, Х. Ботева, 1a, 2/6, 999, Трандафирилор, 24 — с 08:50 до 16:00.
ул. Г. Водэ, 1A, 1B, 1/1, 3, Индепенденцей, 15, 15A, 26/3, 28, 28A, 28/1, 28/3, 30/6 — с 09:30 до 16:30.
Буюканы:
Шос. Балкань, 999, Кодрилор, 999, Трушень, 9006, 9007, 9015 — с 09:30 до 16:30.
Центр:
Шос. Хынчешть, 142 — с 09:30 до 16:30.
