Ни дня без отключения электроэнергии: Кто из жителей Кишинева останется на весь день без света — публикуем адреса

Будут проведены необходимые профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

В трёх столичных секторах в среду, 11 февраля, не будет электричества. О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

Ботаника:

Бул. Дачия, 1, 999, Х. Ботева, 1a, 2/6, 999, Трандафирилор, 24 — с 08:50 до 16:00.

ул. Г. Водэ, 1A, 1B, 1/1, 3, Индепенденцей, 15, 15A, 26/3, 28, 28A, 28/1, 28/3, 30/6 — с 09:30 до 16:30.

Буюканы:

Шос. Балкань, 999, Кодрилор, 999, Трушень, 9006, 9007, 9015 — с 09:30 до 16:30.

Центр:

Шос. Хынчешть, 142 — с 09:30 до 16:30.

