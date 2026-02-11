Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назвали число курильщиков

В республике курят более 17% жителей. Это незначительно ниже общероссийского показателя.

Источник: Башинформ

В России доля курильщиков, включая сигареты, электронные устройства и вейпы, составляет 18,6%.

Как рассказала на заседании комитета Госсобрания РБ по здравоохранению замминистра здравоохранения республики Елена Галимулина, согласно планам Минздрава РФ, распространенность курения в стране к 2030 году должна снизиться до 15,8%.

В Башкортостане на учете наркологической службы состоят 3349 человек, употребляющих никотинсодержащую продукцию, большая часть среди них — мужчины, женщин — 349, детей до 14 лет — 151.

В регионе активно проводятся профилактические акции, направленные на снижение курения, популяризацию здорового образа жизни и просвещение о вреде никотина, особенно среди молодежи. На предприятиях вводят практики отказа от курения — кабинеты психоэмоциональной разгрузки, ежедневные зарядки, сезонная раздача витаминов, свежевыжатого сока, соревнования между сотрудниками в количестве пройденных шагов.

Курение является основной причиной рака легких, напомнила замминистра. В Башкортостане по итогам профилактических осмотров 2025 года выявлено 2390 случаев онкологических заболеваний. Наиболее распространенными являются опухоли трахеи, бронхов и легких (173 случая). На учете в онкологических диспансерах региона состоит 105 931 пациент. За последние 5 лет общее число онкобольных в республике увеличилось на 16%, смертность выросла на 20%.

Ранее «Башинформ» публиковал советы психиатра-нарколога, как бросить курить.