В Башкирии назвали число курильщиков

Курение является основной причиной рака легких, напомнила замминистра. В Башкортостане по итогам профилактических осмотров 2025 года выявлено 2390 случаев онкологических заболеваний. Наиболее распространенными являются опухоли трахеи, бронхов и легких (173 случая). На учете в онкологических диспансерах региона состоит 105 931 пациент. За последние 5 лет общее число онкобольных в республике увеличилось на 16%, смертность выросла на 20%.