Количество поездок на электробусах в Москве выросло на 40% в 2025 году

«Мы продолжаем развивать сеть экологичного наземного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Инновационные машины российского производства приходят в столицу с 2018 года и обеспечивают комфорт и безопасность в пути. В 2025 году пассажиры совершили на них 300 млн поездок. Это более чем на 40% превышает результат годом ранее — новый абсолютный рекорд», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.