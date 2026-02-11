Ричмонд
Количество поездок на электробусах в Москве выросло на 40% в 2025 году

В 2025 году пассажиры совершили 300 млн поездок на электробусах, что на 40% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы продолжаем развивать сеть экологичного наземного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Инновационные машины российского производства приходят в столицу с 2018 года и обеспечивают комфорт и безопасность в пути. В 2025 году пассажиры совершили на них 300 млн поездок. Это более чем на 40% превышает результат годом ранее — новый абсолютный рекорд», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что в 2025 году электробусы вышли на новые маршруты в 115 районах столицы. Больше всего инновационного транспорта появилось в ЮЗАО и САО.

Как напомнили в пресс-службе, в 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическая система стала более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей.

