Куртукова заявила, что разочаровалась в выступлениях театра Кадышевой

Российская певица Татьяна Куртукова, которую многие жители страны знают по песне «Матушка‑земля», призналась, что испытывает разочаровние из-за выступлений театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.
Исполнительница добавила, что ранее вокал народной артистки России был для нее настоящим примером. Однако сейчас концерты коллектива уже не трогают эмоционально.
— У них сейчас прям чес, а для меня слово «чес» — не очень хорошо. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет, — высказалась Куртукова о концертах артистки.
Она также отметила, что сама Кадышева праткически не показывается на сцене — на ее месте теперь сын.
— Как не петь на собственном сольном концерте вживую? — задалась вопросом певица.
В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни “Золотое кольцо” Надежды Кадышевой в пользу Российского авторского общества.
Ранее СМИ сообщили, что 40-минутное выступление Кадышевой теперь обходится в 25 миллионов рублей. Музыкант Игорь Николаев тоже поднял цены на выступления. «Вечерняя Москва» узнала, сколько зарабатывают наши звезды в новогодние праздники.