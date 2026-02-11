Двое детей в реанимации: глава Минздрава Башкирии проведал пострадавших в ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка

Напомним, авария произошла на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас, где столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Lada Granta. По предварительной информации ГИБДД и прокуратуры, двухлетняя пассажирка «Дэу» погибла на месте. Ее беременная мать и трое других детей (9, 7 и 5 лет) получили различные травмы и были госпитализированы. Расследование инцидента взято на контроль прокуратурой.