Двое детей в реанимации: глава Минздрава Башкирии проведал пострадавших в ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин посетил больницу, куда были доставлены выжившие участники ДТП на трассе в Учалинском районе. По его словам, двое мальчиков остаются в стабильно тяжелом состоянии и находятся в реанимации, еще один ребенок госпитализирован в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, авария произошла на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас, где столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Lada Granta. По предварительной информации ГИБДД и прокуратуры, двухлетняя пассажирка «Дэу» погибла на месте. Ее беременная мать и трое других детей (9, 7 и 5 лет) получили различные травмы и были госпитализированы. Расследование инцидента взято на контроль прокуратурой.
В ходе своего визита Рахматуллин уточнил, что беременная женщина в состоянии средней степени тяжести была переведена в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.