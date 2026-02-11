Прокуратура установила наличие буллинга в школе № 76 Владивостока

Прокуратура Приморского края вмешалась в конфликт в школе № 76 Владивостока из‑за сообщений о буллинге и бездействии руководства. Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях, где говорилось о травле ребёнка и отсутствии реакции со стороны администрации школы.
Прокуратура провела проверку в школе № 76 Владивостока по факту буллинга и бездействия руководства школы. Ведомство опросило руководство и педагогический состав школы, должностных лиц городского управления образования и администрации Владивостока, министра образования и её заместителя.
Установлено, что администрация школы не приняла своевременных и достаточных мер для предотвращения и разрешения конфликтной ситуации, что способствовало её усугублению. Бездействие продолжилось даже после поступления обращений о некорректном поведении педагога. Это привело к созданию обстановки, в которой была допущена травля ребёнка и угрозы в адрес самой несовершеннолетней. Угрозы затронули и её законного представителя.
Сюжет о травле ученицы ранее подробно обсуждали в соцсетях. В постах и публикациях авторы описывали, как одноклассники и родители нападали на девочку и её мать на фоне конфликта с учителем, а администрацию школы упрекали в бездействии. Именно эти сообщения и жалобы родителей стали тем самым сигналом, после которого к ситуации подключилась прокуратура.
В настоящее время педагог отстранён от преподавания в классах, где имел место конфликт.
С целью устранения нарушений и недопущения подобных случаев впредь прокуратура внесла представление главе города Владивостока. В представлении поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Также в документе содержится требование устранить выявленные нарушения.