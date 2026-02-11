Прокуратура установила наличие буллинга в школе № 76 Владивостока

Установлено, что администрация школы не приняла своевременных и достаточных мер для предотвращения и разрешения конфликтной ситуации, что способствовало её усугублению. Бездействие продолжилось даже после поступления обращений о некорректном поведении педагога. Это привело к созданию обстановки, в которой была допущена травля ребёнка и угрозы в адрес самой несовершеннолетней. Угрозы затронули и её законного представителя.