Болельщики вывесили флаг России во время выступления фигуриста Гуменника

Болельщики на трибунах развернули флаг России во время выступления фигуриста Петра Гуменника. Они пронесли его на арену, где фигуристы-одиночники показывали короткую программу.
При этом болельщики также раскрасили лицо в цвета триколора. Гуменник по итогам короткой программы квалифицировался в произвольную. За прокат он получил 86,72 балла.
Петр Гуменник расположился на 12-й строчке по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы были оценены судьями наивысшим, четвертым уровнем сложности.
Гуменник рассказал о своих впечатлениях после выступления на Олимпиаде в Италии, а также о ситуации с запретом первой заявленной для выступления песни. Он отметил, что казус с музыкой заставил всех понервничать.
Ранее спортсмен опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Гуменника вызвали на допинг-контроль 8 февраля.