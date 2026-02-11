На Солнце вновь начали массово формироваться гигантские протуберанцы — масштабные выбросы плазмы, протяженностью в сотни тысяч километров. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На снимках солнечного диска протуберанцы выглядят как темные волокна, пересекающие поверхность звезды. По данным экспертов, в 2024 году уже наблюдался период повышенной активности, когда подобные структуры формировались в большом количестве и иногда отрывались сразу по несколько за короткий промежуток времени. Затем этот «сезон» завершился, однако в последние недели их количество снова заметно увеличилось.
На Солнце начали массово появляться гигантские протуберанцы. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отмечают, что явных причин происходящего пока выявить не удалось. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время предыдущего всплеска активности, когда механизмы формирования большого числа протуберанцев также оставались не до конца понятными.
В то же время вспышечная активность на Солнце продолжает постепенно снижаться. Выше среднего ее уровень поддерживает лишь активная группа пятен под номером 4366, которая продолжает генерировать вспышки класса M.
Отмечается, что «суперзвезда февраля», связанная с повышенной солнечной активностью, наблюдается в последний день и уже в четверг, 12 февраля, скроется за солнечным горизонтом.
Напомним, не так давно активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, с ее 64 сильными вспышками уровня M и выше.