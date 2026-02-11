На Солнце начали массово появляться гигантские протуберанцы

На снимках солнечного диска протуберанцы выглядят как темные волокна, пересекающие поверхность звезды. По данным экспертов, в 2024 году уже наблюдался период повышенной активности, когда подобные структуры формировались в большом количестве и иногда отрывались сразу по несколько за короткий промежуток времени. Затем этот «сезон» завершился, однако в последние недели их количество снова заметно увеличилось.