Испытание сценой: Появилось видео, как Михалков переучивает Михаила Ефремова после тюрьмы

Для Михаила Ефремова это первая серьёзная работа после четырех с половиной лет заключения. Видео © Telegram / Mash.
«Миша, давай по-другому!», — обратился к Ефремову Михалков.
Для Михаила Ефремова это первая серьёзная работа после четырёх с половиной лет заключения, и даётся она ему непросто. Актёр проводит на подмостках по четыре часа ежедневно, работая на износ. Однако физическое состояние артиста вызывает опасения: из-за хронической обструктивной болезни лёгких его мучает сильная одышка. Каждое движение — подъём со стула или перемещение по сцене — даётся с видимым трудом из-за низкой выносливости и скованности движений.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Ефремов настроен решительно. В новой постановке ему досталась роль персонажа по имени Его — человека одинокого, малодушного и неспособного построить личное счастье. Сценическую компанию в этом дуэте ему составит Анна Михалкова.
Напомним, после выхода из колонии Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Михалкова. Билеты на спектакль «Без свидетелей» с участием Ефремова на 25 и 26 марта были распроданы мгновенно. Продажи стартовали 9 февраля, и даже те, кто занял очередь до открытия касс, с трудом смогли приобрести билеты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.