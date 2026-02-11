Испытание сценой: Появилось видео, как Михалков переучивает Михаила Ефремова после тюрьмы

Для Михаила Ефремова это первая серьёзная работа после четырёх с половиной лет заключения, и даётся она ему непросто. Актёр проводит на подмостках по четыре часа ежедневно, работая на износ. Однако физическое состояние артиста вызывает опасения: из-за хронической обструктивной болезни лёгких его мучает сильная одышка. Каждое движение — подъём со стула или перемещение по сцене — даётся с видимым трудом из-за низкой выносливости и скованности движений.