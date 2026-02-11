Guardian: Бритни Спирс продала права на свою музыку

Популярная некогда американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог, в который входят такие известные всему миру хиты как Toxic, Baby One More Time и Gimme More. Об этом сообщает Guardian.
По данным журналистов, сделка между артисткой и музыкальным издательством Primary Wave состоялась еще 30 декабря прошлого года. Как уточняет телеканал NBC, сумма сделки составила порядка 200 миллионов долларов.
Издание напомнило также, что ранее права на свою музыку продали такие звезды, как Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк. А, например, каталог Queen, проданный еще в 2024 году, принес бывшим владельцам более одного миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере 10 млн долларов.