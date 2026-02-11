Guardian: Бритни Спирс продала права на свою музыку

Издание напомнило также, что ранее права на свою музыку продали такие звезды, как Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк. А, например, каталог Queen, проданный еще в 2024 году, принес бывшим владельцам более одного миллиарда долларов.